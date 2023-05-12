В Ставрополе откроют четыре ярмарки выходного дня

В Ставрополе на выходных откроют четыре ярмарки Фото: Иван МАКЕЕВ

На выходных в Ставрополе откроют четыре ярмаки, на которых, как обещают, покупатели смогут приобрести товары без ценовых накруток торговых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Точки развернутся в субботу, 13 мая, на улицах Пригородная, 215/1, Васильева, 35/1 и Ленина 74/17. В воскресенье, 14 мая, покупателей приглашают на улицу Серова, 466. Ярмарки будут работать с 8:00 по 16:00.

— Лучшие производители со всего региона порадуют гостей вкусными овощами, фруктами и ягодами, мясными деликатесами, ароматной выпечкой, свежими яйцами, рыбой и многим другим, – написала администрация.