В Ессентуках ищут водителя, который сбил ребенка и уехал с места аварии

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ессентуках разыскивают водителя, который сбил пытающегося перебежать дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода ребенка. Вечером 11 мая в больницу обратилась 13-летняя школьница с жалобой на травму головы, полученные в аварии. Медики обратились в правоохранительные органы, чтобы разобраться в произошедшем.

— Со слов ребенка, около 10:40 утра на улице Октябрьской водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода при попытке пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Со слов школьницы, водитель не остановился и не оказал никакой помощи. Сама девочка отправилась домой. Ведомство предполагает, что аварию устроил водитель легкового седана темного цвета. Всех, кто был свидетелем или имеет какую-то информацию по поводу происшествия, просят обращаться по номерам телефона: 88793461601, 102 либо 112.