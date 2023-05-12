Что делать, если вам принадлежит только часть квартиры или домовладения, а хочется все?

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Чтобы выкупить недостающую часть жилья у родственников или других людей, участвующих в завещании либо являющихся собственниками нескольких метров недвижимости, теперь есть удобный выход. Программа «Ипотека на вторичном рынке», разработанная специалистами банка Уралсиб, предлагает ипотечные кредиты на приобретение дополнительных долей в квартире, доме, апартаментах.

Программа «Ипотека на вторичном рынке» от банка Уралсиб предполагает кредит на выкуп последних долей (в том числе у бывших супругов и родственников), в квартире или апартаментах. Обычно в залог передается весь объект недвижимости. При этом первоначальный взнос не обязателен, можно при желании внести собственные средства. Или сделать это, если одобренной банком суммы кредита будет недостаточно для выкупа последней доли.

Чтобы получить полную информацию обо всех услугах банка, касающихся ипотечных программ, в том числе - «Ипотека на вторичном рынке», можно позвонить по бесплатному телефону 8-800-250-57-57. Либо: зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или в любое ближайшее отделение банка, чтобы проконсультироваться со специалистом. Здесь же можно будет подать заявку на получение кредита.

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