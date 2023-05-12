В Ставрополе отменили краевой выпускной бал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевой выпускной бал в Ставрополе отменили, а средства на него выделять не будут. Об этом сообщили в министерстве образования Ставропольского края. Губернатор Владимир Владимиров дал распоряжение о том, что бала не будет. При этом мероприятия, посвященные празднику, все же будут.

— В 2023 году планируются торжественные мероприятия, посвященные вручению аттестатов об основном общем и среднем общем образовании с участием правоохранительных органов, медицинских работников, – сообщили в минобр Ставрополья.

Однако для молодежи в возрасте от 14 до 23 лет заготовили другие мероприятие – всероссийский фестиваль «Школьная весна 2023». Правда, проходить она будет уже летом, с 1 по 5 июня.