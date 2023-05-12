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НовостиПроисшествия12 мая 2023 8:57

Бывшая сотрудница МФЦ Грачевского округа Ставрополья ответит за взятку

Уголовное дело против нее направлено в суд на рассмотрение
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Грачевском округе Ставрополья под суд пойдет бывшая сотрудница МКУ «МФЦ Грачевского округа» пойдет под суд за полученную взятку. В сентябре 2021 года знакомый обвиняемой передал ей 30 тысяч рублей, чтобы сотрудница помогла ему с махинациями с земельными участками.

— Получила взятку за принятие от него документов на оформление шести земельных участков без доверенности на совершение данных действий и в отсутствии самих заявителей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Деньги ныне обвиняемая потратила на свои нужды. О преступлении узнали, и против сотрудницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Про судьбу знакомого гражданки ничего не сообщается.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.