Бывшая сотрудница МФЦ Грачевского округа Ставрополья ответит за взятку

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Грачевском округе Ставрополья под суд пойдет бывшая сотрудница МКУ «МФЦ Грачевского округа» пойдет под суд за полученную взятку. В сентябре 2021 года знакомый обвиняемой передал ей 30 тысяч рублей, чтобы сотрудница помогла ему с махинациями с земельными участками.

— Получила взятку за принятие от него документов на оформление шести земельных участков без доверенности на совершение данных действий и в отсутствии самих заявителей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Деньги ныне обвиняемая потратила на свои нужды. О преступлении узнали, и против сотрудницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Про судьбу знакомого гражданки ничего не сообщается.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.