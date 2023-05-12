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НовостиПроисшествия12 мая 2023 9:12

Незаконный банкир в Невинномысске пытался обменять 29 тысяч долларов на 2 млн

Их задержали и возбудили уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В городе Невинномысске поймали местного жителя, который занимался незаконной банковской деятельностью. Не имея лицензии, гражданин покупал иностранную валюту у физических лиц и предпринимателей, чтобы впоследствии продать. Об этом узнали правоохранительные органы и провели проверку.

— При продаже 29 тысяч долларов США на общую сумму более 2 млн рублей злоумышленник был задержан сотрудниками Управления, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю, подозреваемый уже успел заработать на своей деятельность 2,3 млн рублей.

— В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности фигуранта уголовного дела, – пишет ведомство.