Известный футболист Георгий Джиоев находится в реанимации после страшной аварии под Пятигорском

Георгий Джиоев. Фото: футбольный клуб «Химки»

В ночь с 10 на 11 мая в районе села Кабардинка по дороге из Пятигорска в страшную аварию попал «Мерседес». В машине находился 36-летний Георгий Джиоев и его брат. После ДТП транспорт оказался полностью разбит, а Джиоев оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

Информацию о происшествии подтвердил и бывший ассистент Спартака Гогниева в «Химках» Андрей Шатов. О состоянии Джиоева в настоящее время ничего неизвестно.

— Пока информации о состоянии Джиоева нет, я не в больнице, поэтому чего то точного сказать не могу. Знаю, что он находится в реанимации. Верим, что все будет хорошо, – рассказал Шатов «Матч ТВ».

Джиоев входил в тренерский штаб Гогниева в «Алании» и «Химках». Издание не пишет, по какой причине футболист был на Ставрополье и что могло стать причиной аварии.