Пьяный водитель с ребенком в салоне попался на Ставрополье

На Ставрополье поймали пьяного водителя, у которого в салоне сидел ребенок Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером в Андроповском округе Ставрополья на глаза автоинспекторов попался отечественный автомобиль. За рулем сидел 35-летний житель села Солуно-Дмитриевского, а на пассажирском сидении находился ребенок. Гражданин признался сотрудникам, что выпивал. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края

— Водитель согласился пройти освидетельствование на месте, которое показало наличие более 0,4 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, состояние алкогольного опьянения было установлено, – пишет ведомство.

На водителя составили протокол за пьяное вождение. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Также информацию о произошедшем направят в подразделение по делам несовершеннолетних.