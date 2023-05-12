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НовостиПроисшествия12 мая 2023 10:51

Пьяный водитель с ребенком в салоне попался на Ставрополье

Ему грозит лишение прав и крупный штраф
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье поймали пьяного водителя, у которого в салоне сидел ребенок

На Ставрополье поймали пьяного водителя, у которого в салоне сидел ребенок

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером в Андроповском округе Ставрополья на глаза автоинспекторов попался отечественный автомобиль. За рулем сидел 35-летний житель села Солуно-Дмитриевского, а на пассажирском сидении находился ребенок. Гражданин признался сотрудникам, что выпивал. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края

— Водитель согласился пройти освидетельствование на месте, которое показало наличие более 0,4 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, состояние алкогольного опьянения было установлено, – пишет ведомство.

На водителя составили протокол за пьяное вождение. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Также информацию о произошедшем направят в подразделение по делам несовершеннолетних.