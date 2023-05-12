Житель Ставрополья пытался продать полкилограмма наркотиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В селе Надежда на Ставрополье сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Андроповского округа. Гражданина доставили в отделение по подозрению в сбыте наркотиков. Информация подтвердилась: в штанах подозреваемого нашли два полимерных пакета с кристаллическим веществом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Согласно экспертно-криминалистическому исследованию изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения - «α-пирролидиновалерофенон», производным «N-метилэфедрона» - общей массой около пятисот граммов, – пишет ведомство.

Установлено, что наркосбытчик купил наркотики для последующей продажи. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Злоумышленника посадили под стражу. Расследование продолжается, после чего материалы передадут в суд на рассмотрение.