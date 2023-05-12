Несколько лет житель Ставрополья незаконно получал пенсию по инвалидности

Житель Ставрополья несколько лет незаконно получал пенсию по инвалидности Фото: Даниил ОПАРИН

В Грачевском округе Ставрополья против местного жителя возбудили уголовное дело. Гражданин подделал документы о наличии у него болезни, за которую бессрочно выдают вторую группу инвалидности. Документы приняли, и мужчина начал получать пенсию. И все же об обмане узнали.

— Мужчина предоставил в учреждение, осуществляющее социальные выплаты, документы с недостоверными сведениями. На основании справок он получил право на получение ежемесячных пособий и пенсионных начислений по инвалидности, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За несколько лет злоумышленник получил 700 тысяч рублей. Но теперь против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Расследование продолжается.