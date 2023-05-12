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НовостиПроисшествия12 мая 2023 12:29

Несколько лет житель Ставрополья незаконно получал пенсию по инвалидности

За все время он получил порядка 700 тысяч рублей
Данил ЮРКОВ
Житель Ставрополья несколько лет незаконно получал пенсию по инвалидности

Житель Ставрополья несколько лет незаконно получал пенсию по инвалидности

Фото: Даниил ОПАРИН

В Грачевском округе Ставрополья против местного жителя возбудили уголовное дело. Гражданин подделал документы о наличии у него болезни, за которую бессрочно выдают вторую группу инвалидности. Документы приняли, и мужчина начал получать пенсию. И все же об обмане узнали.

— Мужчина предоставил в учреждение, осуществляющее социальные выплаты, документы с недостоверными сведениями. На основании справок он получил право на получение ежемесячных пособий и пенсионных начислений по инвалидности, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За несколько лет злоумышленник получил 700 тысяч рублей. Но теперь против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Расследование продолжается.