Лжебанкир обманул жительницу Ставрополья на 4 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Георгиевске на Ставрополье 55-летней местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он рассказал о попытке украсть деньги гражданки. Собеседник убедил жертву перечислить все сбережения на якобы безопасные счета.

— Введенная в заблуждение потерпевшая выполнила рекомендации злоумышленника и несколькими онлайн-платежами перевела в общей сложности около четырех миллионов рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Когда деньги не вернулись обратно на счет, гражданка поняла, что ее обманули. Она пошла в полицию, где в отношении неизвестного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ. Злоумышленника ищут правоохранительные органы.