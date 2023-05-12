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НовостиПроисшествия12 мая 2023 13:50

Лжебанкир обманул жительницу Ставрополья на 4 млн рублей

Против него возбудили уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Лжебанкир обманул жительницу Ставрополья на 4 млн рублей

Лжебанкир обманул жительницу Ставрополья на 4 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Георгиевске на Ставрополье 55-летней местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он рассказал о попытке украсть деньги гражданки. Собеседник убедил жертву перечислить все сбережения на якобы безопасные счета.

— Введенная в заблуждение потерпевшая выполнила рекомендации злоумышленника и несколькими онлайн-платежами перевела в общей сложности около четырех миллионов рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Когда деньги не вернулись обратно на счет, гражданка поняла, что ее обманули. Она пошла в полицию, где в отношении неизвестного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ. Злоумышленника ищут правоохранительные органы.