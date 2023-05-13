Невнимательный водитель в Ставрополе сбил парня и девочку

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на проспекте Юности водитель поворачивал направо, но не заметил людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Автомобилист не предоставил преимущество в движение и сбил пешеходов. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов для помощи пострадавшим и разбирательств.

— С травмами головы в городскую больницу доставлены 20-летний мужчина и 13-летняя девочка. Наезд допустил 36-летний местный житель, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.