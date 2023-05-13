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НовостиПроисшествия13 мая 2023 8:53

Взрыв бытового газа произошел рано утром в частном доме Кисловодска

Пострадавших нет
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

На улице Гагарина в Кисловодске рано утром, примерно в 5 часов, прогремел взрыв. На место приехали экстренные службы, которые увидели выбитые стекла и сползающую кровлю. Внутри помещения также были следы взрыва. О происшествии сообщил мэр курорта Евгений Моисеев.

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

— Предварительная информация: взрыв бытового газа в частном доме на улице Гагарина в Кисловодске около 5 утра. Жертв и пострадавших нет, – написал Евгений Моисеев в социальных сетях.

В помещении, где произошел взрыв, никого не оказалось. Вероятно, службы будут разбираться в причинах произошедшего.