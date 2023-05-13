Взрыв бытового газа произошел рано утром в частном доме Кисловодска

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

На улице Гагарина в Кисловодске рано утром, примерно в 5 часов, прогремел взрыв. На место приехали экстренные службы, которые увидели выбитые стекла и сползающую кровлю. Внутри помещения также были следы взрыва. О происшествии сообщил мэр курорта Евгений Моисеев.

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

— Предварительная информация: взрыв бытового газа в частном доме на улице Гагарина в Кисловодске около 5 утра. Жертв и пострадавших нет, – написал Евгений Моисеев в социальных сетях.

В помещении, где произошел взрыв, никого не оказалось. Вероятно, службы будут разбираться в причинах произошедшего.