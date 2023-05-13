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НовостиПроисшествия13 мая 2023 10:44

Бездомные в Лермонтове на Ставрополье пытались съесть собаку

За этим делом их застали очевидцы, которые решили помочь животному
Данил ЮРКОВ
Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

В городе Лермонтове на Ставрополье бездомных застали за страшным занятием: они душили собаку, чтобы потом ее съесть. Прохожие заметили двоих, которые тащили животное с обмотанной веревкой на шее.

Еще бы немного – и собака погибла, утверждают местные жители, которые отбили беднягу буквально с боем. Сами истязатели кричали, что ведут животное домой, чтобы «покормить». Правда, им не поверили.

— Они с остервенением тянули собаку, оказавшуюся в итоге беременной. Они еще боролись за нее, как за наживу, которой их хотят лишить, – написали в социальных сетях.

Собаку забрали на передержку зоозащитники. Ее жизни в настоящее время ничего не угрожает.