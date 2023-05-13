Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме Кисловодска

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Кисловодске после взрыва газа в доме на улице Гагарина, который произошел рано утром 13 мая, прокуратура начала проверку. В момент происшествия дома никого не было, поэтому пострадавших и жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Прокуратура города Кисловодска организовала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности, – пишет ведомство.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.