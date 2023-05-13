Пешеход-нарушитель попал под колеса автомобиля в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На проспекте Карла Маркса сегодня, примерно в час дня, под колеса автомобиля попал пешеход, решивший перебежать дорогу на красный сигнал светофора. По проезжей части ехала «Лада Калина», которая сбила нарушителя.

— Водитель остановился на ближайшей парковке и вызвал скорую помощь и полицию. В больницу с переломом лопатки и травмой позвоночника доставлен 42-летний пешеход, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем отечественного автомобиля сидел 51-летний житель Петровского округа, злостным нарушителем правил дорожного движения он не является, в момент аварии был трезвый.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.