Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2023 12:41

Пешеход-нарушитель попал под колеса автомобиля в Ставрополе

Мужчина хотел перебежать дорогу на красный свет светофора
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На проспекте Карла Маркса сегодня, примерно в час дня, под колеса автомобиля попал пешеход, решивший перебежать дорогу на красный сигнал светофора. По проезжей части ехала «Лада Калина», которая сбила нарушителя.

— Водитель остановился на ближайшей парковке и вызвал скорую помощь и полицию. В больницу с переломом лопатки и травмой позвоночника доставлен 42-летний пешеход, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем отечественного автомобиля сидел 51-летний житель Петровского округа, злостным нарушителем правил дорожного движения он не является, в момент аварии был трезвый.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.