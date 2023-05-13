Дома у жителя Ставрополья нашли 78 кустов конопли

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Андроповском округе Ставропольского края сотрудники полиции по наводке приехали в дом к 42-летнему местному жителю. На приусадебном участке правоохранители нашли отведенные грядки и горшки с запрещенными к культивации растениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Мужчина создал благоприятные условия для десятков кустов наркосодержащих растений. В ходе обследования территории домовладения оперативники изъяли 78 кустов конопли, с признаками культивации, что подтвердило проведенное исследование, – пишет ведомство.

Гражданин признался, что выращивал растения для личного потребления. Правда, это не спасло его от возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры). Расследование продолжается.