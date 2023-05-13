У маршрута №9м в Ставрополе нашли нарушения в расписании

В Ставрополе у маршрута №9м нашли нарушения в расписании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе нашли нарушения маршрута №9м. С 07:00 до 10:00 в направлении начальной остановки «улица Пестеля» поехали 18 маршруток со средним интервалом в 11 минут. А это нарушает расписание. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства Ставропольского края.

— В адрес перевозчика, обслуживающего маршрут № 9м, миндором края направлено официальное письмо с требованием обеспечить неукоснительное соблюдение расписания, – пишет ведомство.

Ведомство обещает повторную проверку маршрута в ближайшее время на проблемном участке.