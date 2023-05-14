Житель Пятигорска отдал 450 тысяч рублей инвесторам-мошенникам

Мошенник нашел пятигорчанина через мессенджеры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пятигорске местный житель потерял 450 тысяч рублей, доверившись мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

43-летнему горожанину в мессенджере написал неизвестный пользователь, который предложил выгодно вложить деньги в акции, чтобы получать дивиденды. Возможность получать легкие деньги привлекла мужчину, и он несколькими траншами перевел на счета «доброжелателя» около 450 тысяч рублей.

Правда, после этого мошенник перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию, по факту возбуждено уголовное дело.