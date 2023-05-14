На Ставрополье третью неделю дорожает репчатый лук

Только за последнюю неделю овощ подорожал на 10,9% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье третью неделю фиксируют рост цены на лук. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

По последним подсчетам, стоимость репчатого лука в крае составляет 63,1 рубля за килограмм. Только за последнюю неделю продукт подорожал на 10,9%. Больший рост отмечают только в стоимости капусты: цена поднялась на 23,08% и составляет 36,55 рубля за килограмм. Также существенно подорожали сахар (66,67 рубля), вермишель (107 рублей) и вареная колбаса (495 рублей).

Однако некоторые продукты подешевели. Так, огурцы на Ставрополье теперь в среднем стоят 155 рублей за килограмм, цена упала на 15,5%. Помидоры можно купить за 190,7 рубля, а куриные яйца – за 79,2 рубля.

Среди непродовольственных товар заметно подешевели кроссовки: взрослая пара в среднем обойдет в 2799 рублей, а детская – в 1899 рублей, в обоих случаях цена упала более чем на 3%. Правда, существенно подорожали авиаперелеты в экономклассе.