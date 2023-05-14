На Ставрополье водитель без прав спровоцировал ДТП с пострадавшими

Фото: УГИБДД по СК

В Ставропольском крае водитель без прав тяжело пострадал в ДТП, которое сам спровоцировал. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась ночью на 14 мая на трассе «Кавказ» в Кочубеевском округе. «Приора» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Мерседес, который ехал в Невинномысск. 22-летний водитель отечественной машины попал в реанимацию Невинномысска с контузией и многочисленными переломами черепа. А другой участник ДТП получил травму головы.

- Выяснилось, что спровоцировавший ДТП гражданин водительского удостоверения не получал и уже привлекался к ответственности за управление, не имея прав. Был ли он трезв в момент ДТП - покажут результаты экспертизы. По факту автоаварии проводится проверка, - сообщает УГИБДД по Ставрополью.