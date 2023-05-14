Под Пятигорском пассажир погиб в ДТП на склоне с затяжным поворотом

Фото: УГИБДД по СК

На Ставрополье пассажир погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась днем 14 мая на трассе в Предгорном округе. Водитель «Форд Фокус» не справился с управлением на участке с уклоном вниз и затяжным поворотом. Машина три раза зацепила отбойники – левый, потом правый и снова левый. Через разбившееся стекло выпал 22-летний пассажир, он трагически погиб. Как отмечает УГИБДД, жертва не была пристегнута.

32-летний водитель из Дагестана госпитализирован в Пятигорск с травмами, характер которых «обусловлен высокой скоростью и не пристегнутым ремнем безопасности». За последние два года водителя 17 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД, в том числе – за нарушение скоростного режима и отсутствие ремней безопасности. По факту ДТП проводится проверка.