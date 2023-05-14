В Махачкале парень разворотил вход в жилой дом из-за отказа в ночном клубе

Фото: УМВД по РД

В Махачкале ищут человека, который разгромил вход жилого дома после скандала в ночном клубе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Инцидент случился около самого заведения в три часа ночи. Охрана не пустила молодого человека из-за внутреннего регламента: вероятно, на входе не понравилось, что посетитель был без ботинка.

Горожанин пришел в ярость, отправился горевать к ближайшему дому и оторвался на хлипких перилах подъезда. Без труда он разворотил вход и скинул ее на обеспокоенных прохожих, которые услышали громкую ругань мужчины.

Несмотря на большое количество свидетелей, о происшествии стало известно только утром. Полиция начала проверку инцидента.

- МВД Дагестана устанавливает личность подозреваемого и обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД по Республике Дагестан.