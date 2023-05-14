Дагестанский боксер Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте

Муслим Гаджимагомедов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира в весовой категории до 92 килограмм. Это вторая победа спортсмена на мировом первенстве.

В финале 26-летний Гаджимагомедов встретился с итальянцем Азизом Муийдина – призером чемпионата мира в 2021 году и победителем чемпионата Европы в 2022 году. Россиянин победил по решению судей.

У дагестанца большой список наград. В 2020 году он стал серебряным призером Олимпиады в Токио, в 2019 году завоевал золото на чемпионате мира. Кроме того, он выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и становился вторым на этом первенстве в следующем году.

Чемпионат мира 2023 года по боксу проходит в Ташкенте. Россияне участвуют в соревнованиях без ограничений по государственной символике. Из-за этого часть стран, в том числе – Великобритания, Ирландия, США и другие, отказались от турнира.