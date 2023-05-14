На Ставрополье задержали местного жителя с пакетом наркотиков

Фото: ГУ МВД по Ставрополью

В Ставропольском крае предъявлено обвинение 29-летниу местному жителю, у которого нашли наркотики дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Крупную партию наркотиков обнаружили в селе Вознесенское Апанасенковского округа, в доме местного жителя. При обыске у мужчина нашли пакет с 320 граммами подозрительных растений. Вещества отправили на экспертизу, после которой стало понятно, что это наркотики. На допросе мужчина признался, что хранил запрещенные растения для личного употребления.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ». Следствие уже завершено, материалы передали в суд. Как отмечает ГУ МВД по Ставропольскому краю, обвиняемый уже был судим.