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НовостиОбщество14 мая 2023 16:27

Из Пятигорска отправили гуманитарный конвой для бойцов батальона «Терек»

Работу по формированию нового груза уже началась
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Пятигорске собрали гуманитарный конвой для военнослужащих из бригады «Терек». Об этом рассказал мэр Дмитрий Ворошилов.

Городской штаб по координации вопроса создали с момента формирования батальона, в котором служит более ста казаков из Пятигорска. В этот раз гуманитарную помощь отправили на четырех машинах. После отправки этого груза начинается работа по формированию новой партии.

– На недавней встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым обсудили вопросы помощи военнослужащим. Сегодня при поддержке губернатора создана система помощи нашим ребятам, работают социальные программы и выплаты, – добавил Ворошилов.