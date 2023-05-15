За прошедшую 138 человек заболели коронавирусом на Ставрополье

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

На Ставрополье за минувшую неделю, с 7 по 14 мая, от коронавируса выздоровели 339 человек, а заболели – 138, в том числе 7 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 11 пациентам, среди которых 1 ребенок. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— За минувшую неделю выздоровели 339 человек. Уровень заболеваемости, как и число госпитализаций, снизились. Между тем все еще важно помнить о мерах эпидпрофилактики, – написал в социальных сетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Вакцинация против коронавируса продолжается. За последнюю неделю первый компонент вакцины получили 236 человек, а полный курс иммунизации прошли 185 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медучреждениях.