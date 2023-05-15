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НовостиПроисшествия15 мая 2023 7:12

Жители Ставрополья отдали мошенникам 18 млн рублей за минувшую неделю

Возбуждены уголовное дела
Данил ЮРКОВ
Жители Ставрополья за прошлую неделю отдали мошенникам порядка 18 млн

Жители Ставрополья за прошлую неделю отдали мошенникам порядка 18 млн

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 8 по 14 мая, граждане отдали мошенникам около 18 млн рублей. Так, в Невинномысске к полицейским пришел 52-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— По словам мужчины, ранее ему позвонил неизвестный, представившийся финансистом брокерской платформы. Под предлогом получения дополнительного заработка на биржевых ставках он убедил гражданина установить специальное мобильное приложение, – пишет ведомство.

После жертве надо было зарегистрироваться и перевести на созданный счет около миллиона рублей. Гражданин последовал инструкциям, однако вывести деньги он не смог. После этого он пошел в полицию. Против неизвестного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).