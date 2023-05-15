Жители Ставрополья отдали мошенникам 18 млн рублей за минувшую неделю

Жители Ставрополья за прошлую неделю отдали мошенникам порядка 18 млн Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 8 по 14 мая, граждане отдали мошенникам около 18 млн рублей. Так, в Невинномысске к полицейским пришел 52-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— По словам мужчины, ранее ему позвонил неизвестный, представившийся финансистом брокерской платформы. Под предлогом получения дополнительного заработка на биржевых ставках он убедил гражданина установить специальное мобильное приложение, – пишет ведомство.

После жертве надо было зарегистрироваться и перевести на созданный счет около миллиона рублей. Гражданин последовал инструкциям, однако вывести деньги он не смог. После этого он пошел в полицию. Против неизвестного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).