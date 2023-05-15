Банк на Ставрополье оштрафовали на 50 тысяч за назойливые звонки должнику

Банк на Ставрополье оштрафовали за назойливые звонки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье банк оштрафовали за назойливые звонки должнику. Гражданин обратился в УФССП, рассказав о нарушении его прав. Из-за сложной финансовой ситуации долг вернуть он не мог, однако его слишком настойчиво «подгоняли» звонками по несколько раз в день. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ставропольскому краю.

— Сотрудниками службы был установлен факт неправомерных действий сотрудников банка, что послужило основанием для составления административного протокола по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности), – пишет ведомство.

Банк оштрафовали на 50 тысяч рублей. Приставы напоминают, что юрлица могут звонить по вопросу просроченной задолженности не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом запрещено взаимодействовать в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов.