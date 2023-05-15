На Ставрополье 60-летний водитель пострадал в спровоцированной им аварии

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Грачевском округе Ставрополья, на 36 километре трассы «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» и поворота на хутор Базовый, водитель «Лады Калины» выезжал со второстепенной дороги. Автомобилист не уступил дорогу другой «Калине», из-за чего произошла авария. Вторая машина по инерции от удара съехала в кювет.

— С травмой головы и носа в больницу доставлен спровоцировавший ДТП водитель, 60-летний житель села Сергиевского. Пострадавший за последние два года пять раз привлекался за нарушение скоростного режима, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Экспертиза покажет, был ли водитель трезвый в момент аварии. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ДПС.