Житель Ставрополья получил 6 лет колонии за убийство пенсионера из-за ревности

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В ноябре 2022 года в селе Мартыновка Петровского округа Ставрополья компания распивала алкоголь. Один из отдыхающих, 43-летний ранее судимый местный житель, во время застолья приревновал свою сожительницу к 67-летнему знакомому. Начался конфликт, который перерос в драку.

— Осужденный кулаком нанес не менее 7 ударов в область шеи и головы потерпевшего. От полученных повреждений через непродолжительное время 67-летний мужчина скончался на месте, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против ревнивого гражданина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение, где впоследствии решили судьбу злоумышленника.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.