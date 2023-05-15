Девять тысяч детей в Ингушетии смогут посетить пришкольные лагеря

Перед началом сезона воспитатели пройдут профессиональную подготовку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ингушетии заканчивают подготовку к летнему оздоровительному сезону. В 2023 году, по предварительным подсчетам, пришкольные лагеря будут посещать более девяти тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Всех ребят разобьют на три смены по три тысячи человек. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил обеспечить места в первую очередь для детей из семей военнослужащих-участников СВО, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из социально незащищенных семей и состоящих на различных профилактических учетах.

- Мы должны проявить к ним особую заботу и внимание, они в этом нуждаются. Дети эти должны получать в лагере качественное питание, отдых, у них должен быть интересный досуг, надо вовлекать их в развивающие и подвижные игры. Проследите, чтобы всем этим они были обеспечены, - заявил Калиматов.

Лагеря заработают в первый день лета и во Всемирный день ребенка - 1 июня. Смены будут длиться по 21 день, на месте организуют двухразовое питание. Кроме того, в четырех школах откроют инклюзивные смены, общий охват которых составит 460 человек за смену, в том числе 360 детей с ОВЗ и 80 детей-инвалидов. Такая путевка обойдется в 6,6 тысяч рублей.

Дети в лагерях будут под надзором воспитателей. Перед началом сезона Институт повышения квалификации работников образования проведет пятидневные курсы для специалистов. Занятия пройдут автономно в городах и районах. Сейчас все учреждения, в которых откроют лагеря, обрабатывают площадь, проходят проверку Роспотребнадзора по Ингушетии и заключают контракты на поставку продуктов.