За неделю с 8 по 14 мая на Ставрополье поймали 198 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю поймали 198 пьяных водителей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 8 по 14 мая, сотрудники ДПС поймали 198 пьяных водителей. Причем 20 из них попались за нарушение повторно, против них возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так, в Зеленокумске автоинспекторы в рамках профилактического рейда остановили автомобиль отечественного производства, за рулем которого находилась гражданка с признаками опьянения, – пишет ведомство.

Ей предложили пройти тест на алкоголь. Водитель согласилась, сказав, что не выпивала. Прибор показал наличие более 0,2 милиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Гражданка не согласилась с данным прибора и поехала в медучреждение, где от от повторного теста отказалась. На 24-летнюю местную жительницу составили протокол за отказ от освидетельствования. Автомобиль забрали на штрафстоянку. Нарушительнице грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.