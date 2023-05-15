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НовостиПроисшествия15 мая 2023 9:24

За неделю с 8 по 14 мая на Ставрополье поймали 198 пьяных водителей

Против 20 из них возбудили уголовные дела за повторное нарушение
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье за неделю поймали 198 пьяных водителей

На Ставрополье за неделю поймали 198 пьяных водителей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 8 по 14 мая, сотрудники ДПС поймали 198 пьяных водителей. Причем 20 из них попались за нарушение повторно, против них возбудили уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так, в Зеленокумске автоинспекторы в рамках профилактического рейда остановили автомобиль отечественного производства, за рулем которого находилась гражданка с признаками опьянения, – пишет ведомство.

Ей предложили пройти тест на алкоголь. Водитель согласилась, сказав, что не выпивала. Прибор показал наличие более 0,2 милиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Гражданка не согласилась с данным прибора и поехала в медучреждение, где от от повторного теста отказалась. На 24-летнюю местную жительницу составили протокол за отказ от освидетельствования. Автомобиль забрали на штрафстоянку. Нарушительнице грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.