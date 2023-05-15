После взрыва газа в частном доме Ингушетии возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба СУ СКР по республике Ингушетии

В республике Ингушетии 14 мая 2023 года после взрыва газа в частном доме начался пожар. Все произошло в сельском поселке Нижние Ачалуки Малгобекского района. На место вызвали врачей, чтобы помочь четырем пострадавшим, среди которых был один несовершеннолетний. Все получили ожоги 2-3 степени.

— Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение больницы, где им оказывается интенсивная терапия. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты, а также руководство следственного управления, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ингушетии.

Фото: пресс-служба СУ СКР по республике Ингушетии

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Предварительно, причиной взрыва и пожара стала утечка газа.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли документацию в эксплуатирующих и обслуживающих организациях. Расследование продолжается.