Больше 44,5 кг сильнодействующих веществ нашли у трех граждан на Ставрополье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Красногвардейском округе Ставрополья сотрудники полиции задержали автомобиль, который ехал из Ростовской области. В багажнике транспорта правоохранители нашли более 80 тысяч капсул с порошком белого цвета, упакованных в блистеры, а также 1200 флаконов с жидкостью. Вещества отдали на экспертизу, а двух из трех злоумышленников задержали.

— Все изъятое содержит в своем составе сильнодействующие вещества «Прегабалин» массой свыше 32 килограммов и «Тропикамид» общей массой около 12,5 килограммов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Третий фигурант скрылся от предварительного следствия, его объявили в розыск. Правоохранители узнали, что три гражданина вступили в сговор и купили сильнодействующие вещества, чтобы впоследствии продать. Против них возбудили уголовное дело.

Один уже находится на скамье подсудимых, уголовное дело второго участника направлено в суд. Третьего фигуранта ищут.