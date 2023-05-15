В Невинномысске 16 мая отключат свет на 13 улицах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Невинномысске 16 мая без света останутся 13 улиц города из-за плановых работ на подстанциях. Ограничение продлится с 8:00 по 17:00, однако на некоторых участках электричество отключат с 13:00.

ГДЕ НЕ БУДЕТ СВЕТА В НЕВИННОМЫССКЕ 16 МАЯ

С 8:00 по 17:00 света не будет по адресам:

- улица Розы Люксембург, 67-89, 50-64;

- улица Фрунзе, 222-252, 139-161;

- улица Д. Бедного, 10, 12, 13, 15;

- улица Герцена, 13-17,18-22;

- улица Энгельса, 160а-176,127-137;

- улица Пролетарская, 2-22, 3-19;

- переулок Глухой, 1-3, 2-6.

С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:

- улица Кочубея, 87-101, 22-24;

- улица Нестеровская, 25-59, 66-112;

- улица Севастопольская, 53-105, 28-62;

- улица Калинина, 100-134, 73-113;

- улица Таманская, 51-61, 80-88;

- улица Толстого, 29-63, 34-58а.

После 17:00 свет вернут в отключенные дома.