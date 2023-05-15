В Невинномысске 16 мая отключат свет на 13 улицах
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Невинномысске 16 мая без света останутся 13 улиц города из-за плановых работ на подстанциях. Ограничение продлится с 8:00 по 17:00, однако на некоторых участках электричество отключат с 13:00.
С 8:00 по 17:00 света не будет по адресам:
- улица Розы Люксембург, 67-89, 50-64;
- улица Фрунзе, 222-252, 139-161;
- улица Д. Бедного, 10, 12, 13, 15;
- улица Герцена, 13-17,18-22;
- улица Энгельса, 160а-176,127-137;
- улица Пролетарская, 2-22, 3-19;
- переулок Глухой, 1-3, 2-6.
С 13:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- улица Кочубея, 87-101, 22-24;
- улица Нестеровская, 25-59, 66-112;
- улица Севастопольская, 53-105, 28-62;
- улица Калинина, 100-134, 73-113;
- улица Таманская, 51-61, 80-88;
- улица Толстого, 29-63, 34-58а.
После 17:00 свет вернут в отключенные дома.