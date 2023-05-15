Трех военных осудили в КБР за уклонение от службы во время мобилизации

Троих военных в КБР осудили за уклонение от службы Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

В Кабардино-Балкарской республике осудили трех военных, которые уклонились от службы во время мобилизации. Первый не явился в часть в Крыму 21 октября 2022 года, а объявился только 8 февраля 2023 в следственный орган, где все рассказал. Об этом сообщили в пресс-службе Нальчикского гарнизонного военного суда.

Военный рассказал, что все это время проводил время по своему усмотрению и уклонялся от службы. Правда, вину он свою признал и высказал сожаление о содеянном. От уголовного дела по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части на службу продолжительностью свыше одного месяца) это не спасло.

Второй военный 6 июня 2022 года не явился в воинскую часть в Запорожской области, а 14 декабря самостоятельно пришел в следственный орган и заявил о себе. Время он также тратил на себя. Вину он признал, в содеянном раскаялся, но все равно получил уголовное дело по частям 4 и 5 статьи 337 УК РФ, так как военный оставил место службы два раза: на 4 месяца и 9 дней и на 2 месяца и 18 дней.

Третий не прибыл в часть в республике Ингушетия. 14 мая 2022 года он без уважительных причин не явился на службу, а 23 ноября сам прибыл в следственный орган и заявил о себе. Вину признал, раскаялся и получил уголовное дело по частям 4 и 5 статьи 337 УК РФ. Он оставил место службы два раза: на 4 месяца и 9 дней и на 1 месяц и 28 суток.

Первого приговорили к 5 годам колонии, а второго и третьего – к 5,5 годам. Все подали апелляцию, посчитав приговор слишком строгим.