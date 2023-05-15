Жителю Ставрополья грозит срок за кражу вещей на 37 тысяч из чужой машины

Ранее судимый житель Ставрополья может получить срок за кражу вещей и чужой машины Фото: Евгения ГУСЕВА

В городе Георгиевске на Ставрополье ранее судимый 31-летний местный житель может сесть в тюрьму за кражу имущества на 37 тысяч рублей из чужой машины. К полицейским обратился хозяин авто с заявлением, злоумышленника нашли и доставили в отделение, где он признался в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Гражданин пояснил, что проходил мимо и заметил в автомобиле различные вещи. Он разбил заднее стекло и похитил куртку, бинокль, барсетку, мобильный телефон и другое имущество. Сумма ущерба составила более 37 тысяч рублей, – пишет ведомство.

Сбыть краденное гражданин не успел. Похищенное изъяли и после необходимых процессуальных действий вернули владельцу. Против вора возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.