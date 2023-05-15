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НовостиПроисшествия15 мая 2023 13:31

Мануалиста без лицензии осудили на Ставрополье за травму пациента

Его приговорили к году ограничения свободы с лишением права заниматься массажем
Данил ЮРКОВ

В Георгиевском округе Ставрополья осудили 37-летнего местного жителя. В октябре 2022 года гражданин в медицинском кабинете для массажа ошибочно диагностировал пациенту вывих левого плечевого сустава. Он начал вправлять несуществующую травму и в итоге навредил человеку.

– Ошибочно диагностировал пациенту «вывих левого плечевого сустава» и приступил к мануальным действиям по вправлению вывиха, в результате у пациента образовалась закрытая тупая травма сустава с последующим осложнением, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Против массажиста возбудили уголовное дело по части 1 статьи 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности). Суд согласился с позицией гособвинителя и признал гражданина виновным. Его приговорили к году ограничения свободы с лишением права заниматься оказанием услуг, связанных с проведением массажа.