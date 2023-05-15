Россотрудничество и СКФУ открыли «Неделю математики» в Сирии

Школьники смогут получить новые знания по информатике и компьютерным наукам, а также попробовать силы в выполнении сложных прикладных задач. Фото: ncfu.ru

В двух сирийских городах - Дамаске и Хомсе - открылась «Российская неделя математики и компьютерных наук». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКФУ.

- Наш университет совместно с Русским домом в Сирии (зарубежное представительство Россотрудничества МИД России - Прим.) и при поддержке Министерства просвещения Сирийской Арабской Республики успешно продолжает «Неделю математики», в рамках которой школьники смогут получить новые знания по информатике, компьютерным наукам и попробовать силы в реализации сложных прикладных задач. Подобные проекты обеспечивают трансфер российского образования за рубежом, а также мотивируют старшеклассников осваивать инновационные технологии - цифровые компетенции сейчас важны во всех сферах деятельности, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Достигнута договоренность, что осенью студенты и преподаватели университетов-партнеров из Сирии приедут в СКФУ. Фото: ncfu.ru

Во время рабочей встречи с российской делегацией президент Дамасского университета Мухаммад Осам Аль-Джаббан отметил высокую заинтересованность в расширении сотрудничества с крупнейшим университетом Северного Кавказа. Также Дмитрий Беспалов обсудил планы расширения международного академического партнерства в Сирии с послом РФ в САР Александром Ефимовым.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов обсудил планы расширения международного академического партнерства в Сирии. Фото: ncfu.ru

На 2023 год уже запланирована серия совместных образовательных мероприятий: курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка стран Ближнего Востока; «Школа молодого лидера» в Дамаске и Хомсе в октябре (в 2019 году в Лакатии в ней участвовали более 60 представителей молодежи со всей республики); II форум «Кавказ - Каспий - Восток» в Ставрополе для студентов и преподавателей университетов-партнеров из Сирии (в прошлом году в краевую столицу приехали порядка 120 студентов более чем из 25 стран Ближнего Востока, Южного Кавказа и других регионов).