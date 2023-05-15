В аварии на подъезде к Черкесску пострадала 15-летняя пассажирка

Фото: пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике

На 52 километре федеральной трассы «Кавказ», на подъезде к городу Черкесску, 28-летний житель аула Икон-Халк за рулем автомобиля «Опель Вектра» не справился с управлением. В результате машину выкинуло на обочину, где она врезалась в бетонное ограждение. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— В результате автоаварии в лечебное учреждение госпитализирована пассажир иномарки – 15-летняя жительница поселка Эркен-Шахар., – сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской республике. Тяжесть травм и состояние потерпевшей в настоящее время не сообщаются.

По факту аварии началась проверка с целью установить все обстоятельства и причины произошедшего. Водитель был трезвый, сообщили в ведомстве.

Другая авария произошла на Ставрополье. Водитель не справился с управлением, так как разогнался до опасной скорости, машина вылетела в кювет, где перевернулась. В больницу доставили четыре человека.