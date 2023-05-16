Подросток-бесправник на мопеде устроил аварию с пострадавшими на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Петровском округе Ставрополья накануне вечером в селе Константиновском водитель мопеда «Альфа» не справился с управлением и вылетел на встречку, где ехал мотоцикл «ЗиД Эндуро». Произошла авария, в которой пострадали оба мотоциклиста. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— В результате 15-летний водитель мопеда с тяжелыми травмами головы и переломом носа доставлен в больницу. 28-летний мотоциклист получил перелом бедра и травму головы, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оба водителя были без шлемов, из-за чего и получили такие травмы. У пострадавшего подростка в силу возраста нет прав, а мопед он взял у старшего брата. Со слов родителей, за руль он сел без спроса.

По факту аварии началась проверка, к которой подключили родителей и педагогов школьника. Обо всем произошедшем сообщили в отдел по делам несовершеннолетних.