Экс-сотрудник полиции на Ставрополье заставил мигрантов заплатить взятку

Сотрудника полиции задержали на Ставрополье за взятку и превышение полномочий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Шпаковском округе Ставрополья задержали сотрудника полиции и хозяина дома, где жили трудовые мигранты из Центральной Азии и двое других мужчин. В декабре 2022 года между проживающими там произошел конфликт, и иностранцы избили оппонентов. Ныне подозреваемый экс-полицейский начал разбираться в произошедшем и вместе с хозяином жилья нашел способ заработать на происшествии.

— В участковом пункте полиции, действуя по предварительному сговору, сотрудник правоохранительных органов и владелец домовладения предложили иностранному гражданину за взятку в размере 60 тысяч рублей решить вопрос о непривлечение последнего к уголовной ответственности, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Иностранцы не повелись на это и сообщили о взятке в правоохранительные органы. Было решено провести оперативный эксперимент. Мигранты пришли на встречу со знакомым, который не знал о сговоре, и передали деньги. После передачи взятки сотруднику полиции злоумышленника задержали.

— В настоящее время подозреваемый задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Против сотрудника возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). На хозяина дома также возбудили дело по части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

— По результатам проведенной служебной проверки сотрудник уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.