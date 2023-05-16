Дом престарелых в Ставрополе закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

В Ставрополе временно закрыли частный дом престарелых из-за нарушений пожарной безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе из-за нарушений требований пожарной безопасности временно закрыли частный дом престарелых. Прокуратура привлекла специалистов органов пожарного надзора и во время проверки нашла проблемы. После этого в суд направили иск с требованием приостановить деятельность предпринимателя.

— Установлено, что частный жилой дом, в котором организована деятельность дома престарелых и где одновременно проживали 15 пожилых людей, не соответствовал требованиям пожарной безопасности, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд удовлетворил требования ведомства. Теперь, пока предприниматель не устранит нарушения, ему нельзя заниматься уходом за пенсионерами. Судебный акт пока что не вступил в законную силу.