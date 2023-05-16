На Ставрополье 23 мая и 23-24 июня запретят продавать алкоголь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продажу алкоголя запретят в Ставропольском крае 23 мая 2023 года, когда прозвучит последний звонок. Также ограничение коснется 23 и 24 июня во время выпускных у школьников. Магазины не смогут продавать ни слабоалкогольные, ни крепкие напитки, рассказала и.о. министра образования Ставропольского края Ольга Чубова на брифинге в правительстве региона.

— Соответствующее письмо министерством образования уже направлено в министерство экономического развития, и запрет на продажу алкоголя в данные дни обязательно будет, – сказала Ольга Чубова.

Также напомним, что 23 мая для учеников 9-11 классов прозвенит последний звонок, а 24 мая школьники начнут сдавать первые экзамены. При этом родители смогут посетить мероприятия. ЕГЭ и ОГЭ будут проходить в школах. Никаких ограничений пока не готовится.