Сотрудники ДПС во Владикавказе спасли жизнь полуторагодовалой девочке

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Во Владикавказе 16 мая инспекторы ДПС Сослан Караев и Казбек Багиев вышли на службу. В какой-то момент к ним подъехал автомобиль, с пассажирского сидения мужчина обратился за помощью. У него на руках была маленькая девочка без сознания. Автоинспекторы поняли, что нужно срочно вести ребенка в больницу.

– К нам подъезжает машина, где за пассажира сидел молодой парень, на руках у него был ребенок в бессознательном состоянии. Нами было принято решение проследовать в ближайшую больницу, – вспоминает старший лейтенант полиции Сослан Караев.

Автоинспекторы включили мигалки и на большой скорости сопроводили автомобиль до больницы. Там полуторагодовалой девочке успели вовремя оказать помощь и спасти ее жизнь, сообщили в пресс-службе МВД по республике Северная Осетия – Алания.

Отец девочки рассказал, что у дочери сперва сильно поднялась температура, начались судороги, и она стала терять сознание. Мужчина выбежал во двор, где оказался таксист. Водитель сразу поехал в сторону больницу, но мужчины заметили автоинспекторов, решив попросить у них помощь.

— Хочу сказать водителю такси, ребятам на патрульной машине и врачам приемной ЦКБ огромное доброе спасибо. Дай вам бог здоровья, – передает ведомство слова отца.