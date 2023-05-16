Из-за сбоя системы на Ставрополье невозможно зарегистрировать транспорт

На Ставрополье произошел сбой в МРЭО ГИБДД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье из-за технического сбоя системы в МРЭО ГИБДД граждане не могут зарегистрировать транспортные средства. В настоящее время неполадки пытаются устранить, по планам до конца дня работа должна нормализоваться. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В связи с техническим сбоем, который произошел сегодня утром, во всех десяти подразделениях РЭО и МРЭО ГИБДД региона не осуществляется выдача пластиковых свидетельств о регистрации транспортных средств, – пишет ведомство.

И все же по всем остальным вопросам прием граждан по линии Госавтоинспекции продолжается в штатном режиме. Сбой затронул только выдачу свидетельств о регистрации.