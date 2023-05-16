Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 мая 2023 10:47

Из-за сбоя системы на Ставрополье невозможно зарегистрировать транспорт

Неполадки в МРЭО ГИБДД планируют устранить до конца дня
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье произошел сбой в МРЭО ГИБДД

На Ставрополье произошел сбой в МРЭО ГИБДД

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье из-за технического сбоя системы в МРЭО ГИБДД граждане не могут зарегистрировать транспортные средства. В настоящее время неполадки пытаются устранить, по планам до конца дня работа должна нормализоваться. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В связи с техническим сбоем, который произошел сегодня утром, во всех десяти подразделениях РЭО и МРЭО ГИБДД региона не осуществляется выдача пластиковых свидетельств о регистрации транспортных средств, – пишет ведомство.

И все же по всем остальным вопросам прием граждан по линии Госавтоинспекции продолжается в штатном режиме. Сбой затронул только выдачу свидетельств о регистрации.