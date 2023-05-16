СтГАУ вновь вошел в топ-3 лучших аграрных вузов России

СтГАУ повторил успех прошлого года. Фото: stgau.ru

Опубликован II предметный рейтинг высших учебных заведений России. В этом году в него вошли 164 вуза из 42 региона страны. Анализ проводился по 35 направления - математика, различные естественно-научные и инженерные специальности, социальные и гуманитарные наук, педагогика, медицина и сельское хозяйство. Как раз в последней категории во второй раз в тройку лидеров вошел Ставропольский аграрный государственный университет. Ни в одном другом направлении вузы Северного Кавказа пробиться в топ-3 не смогли.

- СтГАУ - признанный флагман аграрного образования страны! Мы полностью готовы ответить на все запросы агробизнеса и вызовы перед вузами. Наши ежегодные позиции в различных рейтингах - прямое тому подтверждение. Мы искренне ждем новых абитуриентов и готовы формировать из них востребованные кадры для экономики, - подчеркнул ректор вуза Владимир Ситников.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СтГАУ, список составлялся рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) на основании статистических данных Минобрнауки РФ, провайдеров библиометрических данных, систем мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, данных о посещаемости сайтов и социальных сетей Telegram и «Вконтакте». Эксперты также учитывали результаты в образовательной, научной и общественной деятельности - средние баллы ЕГЭ поступивших, количество зачисленных в вуз победителей и призеров школьных олимпиад, количество сотрудников с научной степенью, объем публикаций в ведущих научных изданиях, кадровую обеспеченность, объем финансирования, долю студентов из других регионов, активность вуза в социальных сетях, частоту упоминаний в СМИ.

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