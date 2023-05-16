Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за подготовку теракта в Ставрополе

Россиянина осудили за участие в террористической организации и подготовку к теракту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области осудили россиянина за подготовку теракта в Ставрополе. 12 октября 2021 года злоумышленник через интернет принял присягу на верность запрещенной международной террористической организации ИГИЛ*. После он решил взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры Ставрополя.

— Для достижения указанной цели подсудимый приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывчатого вещества и взрывного устройства, – сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Преступление не было доведено до конца. Устройство и вещества изъяли правоохранители уже 13 октября 2021 года. Злоумышленника задержали.

— На основании полученных результатов оперативно-розыскной

деятельности следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому

краю в отношении Нурмагомедова Р.Р. были возбуждены уголовные дела, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по части 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации), части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 (Подготовка к совершению теракта), части 2 статьи 223.1 (Изготовление взрывчатых веществ), части 1 статьи 30, части 2 статьи 223.1 УК РФ (Подготовка к созданию взрывчатых устройств) и части 1 статьи 222.1 (Покупка, перевозка взрывчатых веществ).

Суд признал гражданина виновным и приговорил к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и штрафом в 210 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в силу и может быть обжалован.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – признано террористической организацией.