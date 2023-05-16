Сожитель и сосед убившей человека жительницы Ставрополья помогли спрятать тело

Жительница Ставрополья убила человека, а сожитель с соседом помогли спрятать тело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Светлограде на Ставрополье осудят 49-летнюю местную жительницу. Днем 24 апреля 2022 года компания из пяти человек распивала алкоголь. Один из отдыхающих во время приготовления еды начал беспричинно оскорблять ныне обвиняемую гражданку.

— В ходе конфликта с 46-летним потерпевшим обвиняемая нанесла мужчине кухонным ножом один удар в грудь, от полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Преступление было решено скрыть. Для этого сожитель злоумышленницы и ее сосед взяли тело потерпевшего и вынесли в огород, где и закопали. Правда, спустя четыре месяца сын обвиняемой убирался в огороде и нашел тело. Молодой человек обратился в полицию.

Против гражданки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Она признала вину и раскаялась. На время следствия обвиняемую посадили под стражу. Сейчас собрано достаточно доказательств вины, и материалы направили в суд на рассмотрение.

— По факту укрывательства преступления следователем СК России в отношении 51-летнего сожителя обвиняемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 316 УК РФ [Укрывательство преступления – Прим.], – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Соседу, помогавшему прятать тело, также грозит уголовная ответственность.